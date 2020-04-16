Лидеры ЕС обсудят план восстановления после пандемии

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 23 апреля обсудят в формате видеоконференции план восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг председатель Евросовета Шарль Мишель, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На следующей неделе на саммите лидеры сосредоточат свое внимание на плане восстановления по дорожной карте [представленной 15 апреля Еврокомиссией]. Нам нужен полностью функционирующий и оживленный европейский единый рынок, ориентированный на "Зеленое соглашение", цифровую повестку дня и повышение нашей стратегической автономии", - сказал он.

Ранее Мишель решил созвать экстренный саммит ЕС в формате видеоконференции на 23 апреля, чтобы обсудить ситуацию с пандемией коронавируса и ее последствиями. Это будет четвертое заседание глав государств и правительств с начала распространения болезни в Евросоюзе.