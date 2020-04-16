Глава Европейского бюро ВОЗ выразил надежду на продолжение взносов США
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил надежду на продолжение финансовой поддержки ВОЗ со стороны США. Соответствующее заявление он сделал в четверг на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Соединенные Штаты на протяжении очень длительного времени поддерживали ВОЗ, и я очень рассчитываю, что это продолжится в будущем", - сказал он. "Мы изучаем финансовую ситуацию, но в настоящее время мы находимся посреди [связанного с коронавирусом] кризиса, и внимание сосредоточено на спасении жизней", - подчеркнул Клюге.
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