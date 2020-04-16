Число случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 108,8 тыс.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки примерно на 2,6 тыс. и составляет в настоящий момент 108,8 тыс. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Во Франции на сегодняшний вечер мы насчитываем 108 847 подтвержденных случаев, что на 2 641 случай больше, чем вчера", - заявил он. Число жертв на сегодняшний день составляет 17 920 человек, из них более 11 тыс. умерли в медицинских учреждениях.
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