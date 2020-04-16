Глава МИД Британии пообещал Пекину "сложные вопросы" Лондона после пандемии

Европа 16 апреля 2020 22:58 (UTC+04:00)
Глава МИД Британии пообещал Пекину "сложные вопросы" Лондона после пандемии

Тщательный анализ вспышки коронавируса, а также того, могла ли она быть предотвращена, должен быть проведен после окончания пандемии. Об этом заявил в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно точно постфактум необходим тщательный анализ этих уроков, включая начало [распространения] вируса. Он должен проводиться на основе научных знаний", - цитирует министра агентство Reuters.

"Несомненно, после кризиса у нас все будет не так, как обычно. И нам придется задать сложные вопросы по поводу того, откуда он [вирус] появился и по поводу того, как он мог быть остановлен раньше", - заявил Рааб в ответ на вопрос об отношениях с Китаем в связи с распространением коронавируса.

Обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса ранее высказывали США. В марте посол Соединенных Штатов в Великобритании Вуди Джонсон обвинил власти КНР в замалчивании информации о коронавирусе, что, по его мнению, создало огромную угрозу для всего мира. В ответ на обвинения в МИД КНР заявили, что Китай всегда придерживался открытой и ответственной позиции касательно публикации данных об эпидемии коронавируса.

В среду в американской прессе появилась версия о том, что так называемый нулевой пациент был сотрудником биологической лаборатории в Ухане, где проводились исследования вирусов. Президент США Дональд Трамп на брифинге в среду не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, однако пообещал ее тщательно изучить.

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