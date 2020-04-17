В Румынии чрезвычайное положение продлевается еще на месяц

Парламент Румынии в четверг проголосовал за одобрение продления чрезвычайного положения еще на 30 дней до 14 мая, передает Trend.

Обе палаты законодательного органа собрались на совместном онлайн-заседании для обсуждения и голосования по указу президента Клауса Йоханниса. Указ был принят 404 голосами против 29 при 5 воздержавшихся.

Тем не менее, несколько оппозиционных партий выдвинули ряд обязательств перед правительством, в том числе требование о том, что правительство должно представлять еженедельный в парламент отчет о предпринимаемых против эпидемии мерах.

Румыния ввела чрезвычайное положение 16 марта после того, как число случаев заражения коронавирусом превысило 100. О первом случае заражения данным вирусом страна сообщила 26 февраля. За последние 24 часа было зарегистрировано 491 новых случая, в результате чего общее количество зараженных достигло 7 707, из них 392 человека погибли, 1357 человек выздоровели.