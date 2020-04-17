В Facebook заявили об успешной борьбе с дезинформацией о коронавирусе в соцсетях

В социальной сети Facebook только в марте выявлено около 40 млн записей, содержащих недостоверную информацию о заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в четверг компания-оператор соцсети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она поделилась с пользователями последними успехами в борьбе с дезинформацией о коронавирусе. "Например, в марте мы снабдили предупреждающей маркировкой в Facebook около 40 млн постов, касавшихся COVID-19. За основу были приняты порядка 4 тыс. статей, написанных нашими партнерскими организациями, которые занимаются проверкой фактов. Когда пользователи замечают такую маркировку, то в 95% случаев они не станут смотреть оригинальный контент", - информировала Facebook.

Компания по состоянию дел на четверг удалила "сотни тысяч образцов дезинформации [о коронавирусе], способной причинить [людям] физический вред". В качестве примеров такой дезинформации названы утверждения о якобы целебных свойствах принятия вовнутрь отбеливателя и о неэффективности соблюдения безопасной дистанции между людьми. Кроме того, компания обещала в предстоящие несколько недель отдельно поработать с пользователями, которые по незнанию поставили "лайк" или прокомментировали посты с ложной информацией. Этим людям начнут поступать послания с разъяснением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно той или иной нелепости, гуляющей по сети.

Facebook информировала, что в настоящий момент проверкой фактов на ее платформе занимаются уже более 60 организаций, специалисты которых владеют десятками языков. С марта число таких организаций возросло на восемь. Среди них - агентства новостей AFP, DPA и Reuters.

В середине февраля представители более десяти американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon и Google, обсудили с представителями ВОЗ меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Консультации прошли в городе Менло-Парк (штат Калифорния). Больше всего времени на встрече уделялось обсуждению мер, необходимых для того, чтобы прекратить распространение данных о коронавирусе, которые не соответствуют действительности.

Как информировал в четверг глава Facebook Марк Цукерберг, большинству сотрудников компании придется работать из дома до конца мая. Дистанционный режим не касается тех специалистов, которые анализируют содержание учетных записей в соцсети, относящихся к борьбе с терроризмом, предотвращению самоубийств и причинению вреда. Все запланированные до июля 2021 года мероприятия с участием 50 человек и более отменены.