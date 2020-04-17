В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 575 человек

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии составило 3 493 за сутки.

Согласно распространенным в пятницу данным Департамента гражданской защиты страны, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 172 434 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 168 941 случае заражения. При этом сохраняется высокая смертность: за последние сутки от последствий коронавируса умерли 575 человек, общее количество летальных исходов составило 22 745.