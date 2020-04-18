Число заразившихся коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль" увеличилось до 1 046

По меньшей мере 1 046 членов экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" заразились коронавирусом нового вида. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на представителей Министерства вооруженных сил Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, тесты 1 046 моряков из 1 760 оказались положительными. В настоящее время более 20 из них госпитализированы. Один помещен в реанимацию. Более чем у 50% заразившихся не наблюдается никаких симптомов вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19.

В пятницу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что симптомы заражения наблюдаются у 545 моряков, служивших на авианосце. Она уточнила, что "среди экипажа авианосца и его кораблей сопровождения были проведены 2010 проверок на коронавирус", которые выявили 1 081 инфицированного. Парли добавила, что в настоящее время моряки с авианосца и кораблей сопровождения находятся на карантине в казармах в Тулоне и в Бресте. Экипаж одного из кораблей, фрегата "Ла Мотт Пике", помещен на карантин в домашних условиях.

По последним данным, общее количество умерших после заражения коронавирусом во Франции составляет 18 681.