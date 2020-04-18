Число жертв коронавируса во Франции превысило 19 тыс.

По меньшей мере 19 323 человека умерли во Франции после заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении санитарно-медицинского агентства Sante publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как поясняется, 11 842 человека ушли из жизни в больницах, остальные - в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях. Ранее сообщалось о 18 681 жертве пандемии во Франции.

В агентстве также обратили внимание на то, что в больницах в настоящий момент находятся 30 639 пациентов, из которых 5 833 - в реанимации. Таким образом, число поступивших в реанимацию лиц за 24 часа составило 206, что меньше показателя предыдущего периода на 37 человек.