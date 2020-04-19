Власти Испании продлят режим повышенной готовности из-за коронавируса до 9 мая

Правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности в стране для сдерживания коронавируса до 9 мая. Об этом заявил в субботу в телеобращении глава кабмина Испании Педро Санчес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эту меру теперь должен одобрить Конгресс депутатов (нижняя палата парламента). Премьер заявил, что "предложит продлить режим повышенной готовности до 9 мая включительно". "На сегодняшний день невозможно отменить меры по изоляции", - уточнил он. Санчес добавил, что с 27 апреля будет сделано послабление в отношении детей, чтобы они могли выходить на улицу.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве насчитывается около 192 тыс. заболевших, более 20 тыс. человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Сейчас в Испании закрыты школы, университеты, кафе, бары, парки, спортзалы и всевозможные развлекательные заведения. Испанцам разрешено выходить из дома за продуктами, в аптеку, больницу, а также на работу.