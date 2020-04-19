Во Франции подростки попытались проникнуть в Версальский дворец

Подростки попытались проникнуть в подвал Версальского дворца, который закрыт на фоне пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля. Сотрудники службы охраны дворца поймали двух человек, которые двигались по свинцовым трубам.

«Их заметили, когда они повернулись, увидев камеру видеонаблюдения», — заявил источник, знакомый с ситуацией. После этого подростки убежали в парк.

На место происшествия была вызвана полиция. Правоохранители совместно с сотрудниками службы безопасности установили, что нарушители не проникли в сам замок. Поймать злоумышленников не месте преступления не удалось.