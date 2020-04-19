У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу

Европа 19 апреля 2020 06:16 (UTC+04:00)
У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу

Идея ввести «паспорта иммунитета» в Италии обречена на провал, поскольку только у 10 процентов граждан выявили антитела к коронавирусу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", пишет Daily Mail со ссылкой на руководителя агентства гражданской защиты Сильвио Брусаферро (Silvio Brusaferro).

По его словам, концепция таких документов неосуществима. Однако это заявление не остановило многие местные власти от внедрения схем анализа крови на антитела.

Провинция Ломбардия намерена начать проводить тесты на иммунитет к коронавирусу на следующей неделе. Медицинские работники будут первыми в очереди на тесты, а затем региональное правительство надеется брать анализы и у других граждан.

Идея «паспортов иммунитета» включает в себя создание какого-либо документа, подтверждающего, что вылечившийся от коронавируса получил иммунитет к инфекции. Однако эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу таких документов, поскольку еще не известно, можно ли повторно заразить пациентов COVID-19.

Ранее опрошенные Politico врачи рассказали об эффективности антител от коронавируса. Так, многие возлагают слишком большие надежды на снятие карантинных мер, как только у большей части населения выработаются антитела. Однако медики предупредили, что наличие у человека плазмы не означает, что он неуязвим к коронавирусной инфекции.

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса страной. По последним данным, там находятся более 175,9 тысячи зараженных коронавирусом, 23,2 тысячи пациентов умерли, а 44,9 тысячи излечились.

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