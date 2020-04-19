В Италии прогнозируют потерю €60 млрд из-за отмены спортивных мероприятий

Европа 19 апреля 2020 16:42 (UTC+04:00)
В Италии прогнозируют потерю €60 млрд из-за отмены спортивных мероприятий

Общие финансовые потери из-за отмены соревнований в Италии в связи с пандемией коронавируса могут составить €60 млрд. Об этом сообщает портал Sportando, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, убытки могут составить до 3,8% от ВВП Италии, при этом от отмены спортивных соревнований финансовые потери могут понести до 14 млн человек, связанных с организацией и проведением различных турниров. Предполагается, что сильнее всего ситуация затронет Итальянскую баскетбольную лигу - ущерб организации может составить до €40 млн при годовом обороте в €110 млн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 175 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 45 тыс. человек вылечились, более 23 тыс. - скончались.

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