В Италии за сутки от коронавируса умерли 433 человека

Число летальных исходов от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Италии составило 433 случая. Такие данные распространил в воскресенье Департамент гражданской защиты Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, общее число жертв пандемии в этой стране достигло 23 660 человек.

Число излечившихся превысило 47 тыс., за последние сутки выздоровели 2 128 человек. Таким образом, в последние несколько дней в Италии наметилась тенденция на небольшое снижение смертности, тогда как число излечившихся стабильно сохраняется на протяжении последних дней на уровне 2 тыс. человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 178 972 человека с суточным приростом новых случаев заражения коронавирусом чуть более 3 тыс. (3 047). Как отмечает газета Il Messaggero, почти вполовину за последние недели сократилось число новых случаев в столичной области Лацио и на южном острове Сицилия (87 и 45 случаев за последние сутки соответственно). При этом в Риме вновь зафиксирован рекордно низкий показатель новых случаев - 22. В Ломбардии, где сохраняется локальный эпицентр с наибольшим числом заражений и летальных исходов, за последние сутки число новых заражений не превысило тысячи (855).

По всей стране сохраняется строгий карантин, срок которого истекает 3 мая. Правительство в ближайшие дни должно принять решение о дальнейшей линии борьбы с пандемией и возможных послаблениях ограничительных мер. При этом образовательные учреждения, скорее всего, открыты не будут.