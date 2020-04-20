ЕС выделит Ирану 10 млн евро на возобновление озера Хамун

Европейский Союз и Программа развития ООН (ПРООН) предоставят Ирану 10 млн евро для восстановления экосистемы озера Хамун на юго-востоке Ирана. Об этом сообщил замглавы иранской организации по охране окружающей среды Ахмад Реза Лахиджан-заде, передает Trend со ссылкой на IRNA.

По его словам, финансовая помощь в размере 10 млн евро предоставится Ирану в рамках договора между иранской организацией по охране окружающей среды и Программой развития ООН (ПРООН) по управлению природными ресурсами для восстановления экосистемы озера Хамун на севере провинции Систан и Балучестан.

Проект направлен на управление природными ресурсами для восстановления экосистем водно-болотных угодий и поддержки альтернативных источников дохода для местных сообществ в озере Хамун.

Лахиджан-заде добавил, что согласно документу, подписанному в начале апреля проект будет реализован в течение 5 лет и получит финансовую поддержку от Европейского Союза.

По его словам, цель проекта – сосредоточить внимание на защите водно-болотных угодий Хамун и повышении качества жизни местного населения.

Озеро Хамун, расположенное на юго-востоке Ирана, делится между Ираном и Афганистаном. Это третье по величине озеро Ирана и седьмое по величине международное водно-болотное угодье в мире.