Число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 180 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 181 228 при суточном приросте в 2 256 новых случаев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник Департамент гражданской защиты республики.

От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 454 человек, общее число летальных исходов достигло 24 114.

Как отметил глава департамента Анджело Боррелли, впервые более чем за месяц снизилось число проходящих лечение - в воскресенье их насчитывалось 108 257. "Сегодня лечение проходят 108 237 человек, то есть на 20 меньше, и это - позитивный показатель", - сказал он.

При этом отмечается продолжение снижения давления на систему здравоохранения с уменьшением числа госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. Число излечившихся за последние сутки достигло 1 822, всего выздоровели 48 877 человек. При этом растет число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания среди медиков, достигшее 139 человек.

Как сообщили в понедельник в областном совете Лацио, окончательно завершили лечение китайские супруги - туристы из Уханя, госпитализированные в тяжелом состоянии в конце января в Риме, где они находились в поездке в составе туристической группы. Изначально они прибыли в аэропорт Милана, до прекращения авиасообщения с Китаем, и посетили разные города на севере страны до того, как у них появились первые симптомы заражения. Локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля в районе города Лоди (под Миланом). Так называемый нулевой пациент обнаружен так и не был. Многие эксперты полагают, что вирус проник в Италию уже в конце января - начале февраля.