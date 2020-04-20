В Женеве 14 сотрудников ООН заразились коронавирусом

В общей сложности 14 сотрудников ООН в Женеве заразились новым коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Об этом заявила в понедельник официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 20 апреля в общей сложности 14 сотрудников секретариата в Женеве имеют положительный результат тестирования на COVID-19", - отметила она.

По два случая заболевания зарегистрированы среди персонала Конференции ООН по торговле и развитию, Программы ООН по окружающей среде и Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Среди заболевших также пять сотрудников секретариата женевской штаб-квартиры ООН, расположенной во Дворце наций, и еще нескольких подразделений.

14 апреля Веллуччи информировала журналистов, что в целом в системе ООН в мире заболели 189 сотрудников. Три человека умерли.