Трамп намерен выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Минске

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о выдвижении кандидатуры заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] чрезвычайного и полномочного посла США в Беларуси", - говорится в сообщении.