В Германии сообщили о скором проведении новых транзакций с Ираном c использованием INSTEX

Новые транзакции с использованием механизма Евросоюза по финансовым расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов") состоятся в скором времени. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"INSTEX по-прежнему находится после первой транзакции в стадии зарождения. Мы поддерживаем тесный контакт друг с другом, и по возможности в скором времени состоятся новые транзакции", - сказал он. По словам Мааса, они будут касаться экспорта товаров, необходимых для сдерживания распространения коронавируса. "В конечном итоге это (пандемия) большая, очень срочная тема в Иране", - добавил министр.

"Каждая отдельная транзакция должна и будет тщательно проверяться, чтобы исключить злоупотребления, особенно в части финансирования терроризма и отмывания денег", - заверил Маас.

Глава МИД ФРГ также отметил, что правительство ФРГ "в целом занимает положительную позицию" по вопросу возможного предоставления Ирану кредита МВФ, призванного помочь в борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. "Но окончательное решение правительства зависит от того, о какой форме кредита Иран и МВФ в итоге договорятся", - заметил Маас. Он указал на то, что пандемия очень сильно затронула Иран. "Мы вместе с Францией и Великобританией считаем, что МВФ в данном случае соответствующим образом должен обеспечить то, чтобы можно было задействовать помощь для преодоления этого кризиса", - подчеркнул министр.

31 марта МИД ФРГ информировал, что Франция, Германия и Великобритания провели первую сделку с Ираном по поставке товаров медицинского назначения с использованием INSTEX, который был создан в январе 2019 года для обеспечения банковских операций в условиях санкций США.

США ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта после одностороннего выхода 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части сделки, поэтому в существующем виде она не имеет смысла.