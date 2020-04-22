ЕС выделил €3 млрд 10 странам на борьбу с последствиями пандемии
Евросоюз решил выделить €3 млрд соседним странам на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, включая €1,2 млрд Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в среду в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении пакета макрофинансовой помощи в размере €3 млрд 10 партнерам по политике расширения и соседства, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса", - отмечается в документе.
В нем указывается, что Украина получит самую большую сумму - €1,2 млрд.
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