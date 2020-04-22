В Италии зарегистрировали рекордное число излечившихся от коронавируса за сутки

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии за сутки составило 437 человек, общее количество жертв достигло 25 085. Такие данные распространил в среду Департамент гражданской защиты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в сообщении, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся - 2 943 человека, а также самое низкое количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии - 2 384. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 187 327, за 24 часа заразилось на 3 370 человек больше, чем днем ранее. Количество излечившихся достигло 54 543 человек.

Снижается количество числящихся в настоящий момент больными. Сейчас в Италии инфицированы 107 699 человек, что на 10 меньше, чем днем ранее.

Согласно последним данным Национальной федерации орденов итальянских медиков, число умерших от коронавируса врачей в стране достигло 145.