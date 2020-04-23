Ангела Меркель: эпидемия коронавируса является самым серьезным вызовом со времени создания ФРГ

Европа 23 апреля 2020 11:41 (UTC+04:00)
Ангела Меркель: эпидемия коронавируса является самым серьезным вызовом со времени создания ФРГ

Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с заявлением в Бундестаге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы все - правительство и парламент, вся наша страна, столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия", - считает она. "Мы будем вынуждены еще долго жить с этим вирусом", - сказала Меркель. Канцлер также утверждала, что за все время ее пребывания на посту главы правительства ФРГ еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан во время распространения коронавируса.

Меркель также заявила, что ВОЗ для Германии является незаменимым партнером, и Берлин полностью поддерживает ее деятельность.

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