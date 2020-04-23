В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 440 человек

Число жертв нового коронавируса в Испании за минувшие сутки выросло на 440, а инфицированных - на 4 635. Об этом сообщил в четверг Минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего с начала распространения инфекции в стране зафиксировано 213 024 случая заражения. В ведомстве уточнили, что 22 157 человек умерли, 89 250 пациентов выздоровели, из них за последние 24 часа - 3 335. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.