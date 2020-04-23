Власти Британии начнут тестировать население на наличие антител к коронавирусу

Европа 23 апреля 2020 16:32 (UTC+04:00)
Власти Британии начнут тестировать население на наличие антител к коронавирусу

Власти Великобритании объявили о начале проведения масштабного научного исследования, в ходе которого у жителей страны будут брать анализы на наличие антител к новому коронавирусу. Как говорится в сообщении, распространенном в четверг Минздравом королевства, за год в программе примет участие до 300 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цель исследования - определить истинные масштабы распространения коронавируса в Соединенном Королевстве. Имеющаяся статистика по числу случаев заражения и смертей не дает общей картины, так как во многих случаях инфекция протекает бессимптомно, а анализы на заражение вирусом в Великобритании до сих пор делают, в основном, либо пациентам больниц, либо медикам.

"Узнать больше об уровне заражения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) среди населения и о том, как долго сохраняются в крови антитела, крайне важно для борьбы с вирусом, которую мы сейчас ведем", - сказал глава Минздрава Мэтт Хэнкок, слова которого приводит ведомство.

В ходе первой, пилотной фазы исследования 25 тыс. человек по всей стране предложат сдать анализы (мазки из носа и горла) на заражение коронавирусом и ответить на несколько вопросов. Кроме того, будут взяты несколько тысяч проб крови для выявления антител к вирусу, что поможет установить, сколько британцев переболели вызываемым коронавирусом заболеванием, а также какой процент переболевших выработал иммунитет к инфекции. Мазки и пробы крови у участников исследования будут брать каждый месяц. Узким местом по-прежнему остается нехватка в стране достаточно надежных анализов на наличие антител.

"При подборе участников исследования будет сформирована репрезентативная выборка, представляющая все население Соединенного Королевства с учетом возраста и регионов проживания. Результаты помогут ученым и правительству в борьбе со вспышкой коронавируса, а предварительные результаты будут доступны в начале мая", - говорится в сообщении Минздрава.

По словам профессора Оксфордского Университета Сары Уолкер, начатое исследование является одним из крупнейших в мире. Оно будет осуществляться Минздравом совместно с Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS), экспертами из Оксфорда, британским филиалом компании IQVIA, специализирующейся на анализе данных, а также Национальным центром образцов биоматериалов.

По данным, опубликованным британским Минздравом 22 апреля, у 133,5 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 18,1 тыс., при этом данный показатель не включает большинство смертей, произошедших вне больниц.

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