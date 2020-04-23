Во Франции число умерших из-за коронавируса достигло 21 856 человек

Число умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа во Франции увеличилось за минувшие сутки на 516 человек, общее количество летальных исходов, зарегистрированных на территории страны, достигло 21 856. Такие данные привело в четверг Главное управление здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его информации, около 13,5 тыс. человек умерли в больницах, остальные - в домах престарелых и медико-социальных учреждениях.

В отделениях реанимации в настоящий момент находятся более 5 тыс. человек. Число госпитализированных, как указали в ведомстве, продолжает снижаться. Согласно последним сведениям властей, во французских больницах находятся 29 219 пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования во Франции увеличилось за последние 24 часа на 1 653 и достигло 120 804. В управлении отметили, что "предпринятые усилия уже начали приносить свои плоды, но необходимо продолжать придерживаться барьерных мер".

С 17 марта в стране действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Эмманюэль Макрон, действие ограничительных мер продлится на территории Франции до 11 мая.