Лидеры ЕС планируют провести новую видеоконференцию по коронавирусу в начале мая
Лидеры стран ЕС рассчитывают провести в начале мая новую видеоконференцию, чтобы продолжить обсуждение мер по преодолению кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам прошедшего в четверг видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС по восстановлению европейской экономики после пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В начале мая будет организована новая встреча", - сказал Макрон. Он отметил, что "у лидеров ЕС есть консенсус в отношении быстрого и сильного ответа на кризис". "Распространение вируса стало необычайным потрясением, которое требует неординарного ответа", - подчеркнул французский лидер.
Baku Media Center совместно с ЮНИСЕФ запускает информационный проект в связи с пандемией COVID-19 (версия 2)
Лента новостей
Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова
МИД Азербайджана: Заявление Армении о том , что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта смехотворно
Налоговые льготы в сфере пассажироперевозок положительно скажутся на стабильности и предотвратят кризис - Эльданиз Джафаров
В Минэкономики Азербайджана раскрыли детали механизма предоставления финансовой помощи микропредпринимателям
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий
Турал Гянджалиев: Отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта подрывает переговорный процесс
При поддержке Госагентства по оказанию услуг гражданам в Азербайджане будет создан "Центр виртуальных услуг"
Минтруда Азербайджана: Для получения единовременной выплаты за май безработные должны открыть банковские счета
В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек - Оперативный штаб
Эльшад Мамедов: Налоговое стимулирование частного сектора крайне необходимо для оживления национальной экономики
Вугар Миргейдаров: Меры по борьбе с коронавирусом в Азербайджане вселили в налогоплательщиков уверенность в завтрашнем дне
Применение налоговых льгот послужит совершенствованию внешнеэкономических отношений Азербайджана - Руслан Атакишиев
Азербайджан показал пример истинного гражданского общества - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового заместителя генерального директора, руководителя телеком направления
"Азеришыг" о положительном влиянии на уровень платежной дисциплины повышения льготного лимита потребления электричества
Японский банк международного сотрудничества заинтересован в продолжении партнерства с Туркменистаном
Проведено онлайн-заседание комитета парламента Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам