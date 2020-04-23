Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты в ходе пандемии

Европа 23 апреля 2020 23:09 (UTC+04:00)
Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты в ходе пандемии

Двое британских врачей подали иск к правительству страны из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Reuters.

"Мы крайне обеспокоены растущим числом работников сферы здравоохранения, которые серьезно заболевают и умирают из-за коронавируса. Обязанность правительства в том, чтобы защищать своих медиков. Среди сотрудников сферы здравоохранения растет тревога, вызванная протоколами безопасности, которые изменяются безо всяких видимых причин", - цитирует Reuters заявление медиков, которые являются супругами и ждут ребенка.

18 апреля газета The Guardian сообщила, что британские врачи и медсестры столкнулись с острой нехваткой некоторых СИЗ в ходе вспышки вызываемого коронавирусом заболевания. По информации газеты, в стране почти иссякли запасы водоотталкивающих одноразовых хирургических халатов, входящих в обязательный комплект для медиков, работающих с зараженными коронавирусом.

В британском правительстве нехватку СИЗ объясняют глобальным дефицитом, добавляя, что работают над решением проблемы. При этом коронавирусная инфекция была обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев.

По последним данным, в Великобритании число умерших пациентов с новым коронавирусом превысило 18,7 тыс., около 138 тыс. инфицированы.

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