Еврокомиссия представит 6 мая параметры фонда восстановления экономики

Европейская комиссия (ЕК) представит 6 мая параметры фонда долгосрочного восстановления экономики ЕС, работа по созданию которого будет вестись в ближайшие дни. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Италии Джузеппе Конте после завершения в четверг видеоконференции лидеров стран Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕК будет работать в эти дни, чтобы уже 6 мая представить фонд восстановления, который должен быть достаточно обширным и позволить в первую очередь наиболее сильно пострадавшим [от пандемии нового коронавируса] странам защитить свою экономику и общество", - написал он.

Конте выразил удовлетворение тем, что "27 государств согласились с необходимостью создания инновационного механизма для обеспечения восстановления всей европейской экономики".