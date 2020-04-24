Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в стране

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил в четверг журналистам, что правительство республики отменило введенный более месяца назад в связи с пандемией запрет на свободное передвижение граждан по республике. Глава Минздрава выступал на пресс-конференции в медицинской маске, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы [правительство] приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии, - отметил он. - Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях".

Главным условием, по словам Войтеха, является то, что в общественных местах смогут собираться группы до 10 человек. Ранее вне жилых помещений власти позволяли встречаться только двум гражданам.

Выезд чехов за границу

Войтех сказал, что чешские граждане с пятницы смогут выезжать за границу. Они могут, в частности, провести летние отпуска на зарубежных курортах.

"Мы смягчили запрет на перемещение [по республике] и поэтому станет возможным выезжать за рубеж. При возвращении [в Чехию] выезжавший должен иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или же он должен будет пройти [двухнедельный домашний] карантин", - отметил министр.

Он также сказал, что с 27 апреля правительство разрешило восстановить обучение в вузах, возобновить работу автошкол и магазинов площадью до 2 500 кв. м.

Продление режима чрезвычайной ситуации

"Завтра правительство будет обсуждать вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации [действие которого истекает 30 апреля]", - отметил Войтех.

Между тем, информационное агентство CTK со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека сообщило, что правительство уже решило продлить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в республике 12 марта, до 25 мая. Для этого кабмин, согласно CTK, в пятницу обратится в Палату депутатов (нижнюю палату парламента), без согласия которой его продление не представляется возможным.

"Мы все [члены кабмина] согласны с тем, что режим чрезвычайной ситуации необходимо продлить. Пока правительство не приняло решение об этом. Формально, как я понимаю, правительство это сделает в пятницу. Нужно, чтобы режим чрезвычайной ситуации действовал до [полной] отмены [социальных] ограничительных мер [в Чехии]", - сказал Войтех.

Ситуация с коронавирусом

В Чехии с начала марта было получено 7 138 положительных анализов на коронавирус. От болезни, вызываемой вирусом, умерли 210 жителей республики, вылечились - 2 152.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. Анализы на вирус с 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении инфекции на национальной территории, сдали 195 725 жителей республики.