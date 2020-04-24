В Telegram заявили, что число пользователей мессенджера за год выросло на треть

Количество пользователей мессенджера Telegram за год выросло на треть - хотя бы раз в месяц им пользуются 400 млн человек. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе мессенджера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Telegram достиг отметки в 400 млн пользователей в месяц, годом ранее это число составляло 300 млн", - говорится в заявлении.

Ежедневный прирост числа пользователей составляет около 1,5 млн человек, добавили в компании.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 году основателем "ВКонтакте" Павлом Дуровым. С 2018 года он заблокирован на территории России в соответствии с решением суда из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставлять ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO с помощью блокчейн-платформы TON, создав на ней криптовалюту под названием Gram. К настоящему моменту мессенджер привлек уже около 1,7 млрд долларов. С 2019 года продолжается судебное разбирательство между TON и американскими властями, из-за которого продажа цифровых токенов Gram на территории США запрещена на неопределенный срок. Дуров ранее просил перенести крайний срок запуска TON на 30 апреля 2020 года.