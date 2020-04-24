В Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19

Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном пришла к выводу, что у людей, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, что и введет к бессимптомному или как минимум мягкому протеканию заболевания. Об этом Дростен сообщил в пятницу в подкасте, опубликованном телерадиокомпанией NDR, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ученые изучали Т-лимфоциты, которые играют важную роль в так называемом приобретенном иммунном ответе. Причем исследовались клетки как уже выздоровевших пациентов с новым коронавирусом, так и людей, которые еще не заразились. "Поразительно, но было установлено, что у 34% пациентов [последней группы] были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2 [новым коронавирусом]", - заметил вирусолог. Другими словами, организм распознавал коронавирус нового типа. По мнению Дростена, это может быть связано с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные заболевания.

Ученый утверждал, что речь идет о первом в мире исследовании такого рода. Тем не менее он предостерег от поспешных выводов. По его словам, пока никоим образом нельзя говорить о том, что треть населения Германии имеет иммунитет к COVID-19.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.