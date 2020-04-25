Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу на востоке Румынии неподалеку от границы с Молдавией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии располагался в 5 км к северо-востоку от города Текуч с населением 41,2 тыс. человек и в 164 км к юго-западу от столицы Молдавии, города Кишенева, где проживают около 690 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно.
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