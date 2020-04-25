ЕС, Франция, ФРГ и Италия призвали к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с Рамаданом

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Франции, ФРГ и Италии - Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас, Луиджи Ди Майо - призвали к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с началом священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как участники Берлинского процесса и вновь заявляя о своей приверженности берлинским договоренностям, в начале священного месяца рамадан мы хотим объединить наши голоса с голосами генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша и исполняющего обязанности специального представителя по Ливии Стефани Турко Уильямса в их призыве к гуманитарному перемирию в Ливии", - отмечается в нем.