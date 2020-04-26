В Италии отметили значительное замедление распространения COVID-19

Европа 26 апреля 2020 01:20 (UTC+04:00)
В Италии отметили значительное замедление распространения COVID-19

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло на 2 357 человек, сообщает управление гражданской обороны, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Это значительно меньше, чем днем ранее, когда сообщалось о 3021 заразившимся. При этом на пике распространения эпидемии 21 и 26 марта суточный прирост заболевших превышал 6 тыс., свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Всего в Италии коронавирус выявили у более 195 тыс. жителей. Умерли от последствий заражения более 26,3 тыс. человек.

В управлении гражданской обороны Италии подчеркивают, что среди положительных моментов - постепенное уменьшение общего числа людей, которые в данный момент еще болеют: по состоянию на вечер субботы, их - 105,8 тыс. Это число начало уменьшаться с 20 апреля.

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