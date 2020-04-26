В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число смертей от коронавируса

Медики в Италии зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает управление гражданской обороны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это наилучший показатель с середины марта: с тех пор ежедневно в стране умирало свыше 300 человек с коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране - 197 675 человек (на 2 324 больше чем по состоянию на вечер субботы). Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 644 человека.

В настоящее время COVID-19 еще болеют более 106 тыс. жителей Италии.

Ранее в воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая. При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Накануне в управлении гражданской обороны Италии констатировали уменьшение числа пациентов, которые сейчас проходят лечение от COVID-19.