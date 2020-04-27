Александр Новак сообщил о росте спроса на нефтепродукты в Европе
Рост спроса на нефтепродукты наблюдается в странах Центральной и Северной Европы. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На сегодняшний день мы уже, кстати, отмечаем, буквально сегодня видели информацию, что в странах Центральной и Северной Европы есть уже некоторые такие "ростки" позитивные прироста спроса, - сказал он. - Если там на автозаправочных станциях падение спроса составляло до 70%, сегодня уже по некоторым странам мы видим снижение этого показателя до 60-65%".
Глава министерства добавил, что если спрос начнет расти, "ситуация сразу станет более понятной и рынки станут более стабильными".
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