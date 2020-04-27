В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 333 человека

Число жертв нового коронавируса в Италии достигло почти 27 тысяч. Как сообщил в пятницу Департамент гражданской защиты, за последние сутки умерли 333 человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Италии достигло 199 414 при суточном приросте в 1 739. Число вылечившихся достигло почти 66 624 человек, на 1 696 больше, чем в воскресенье.

Продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии, которое впервые с 16 марта опустилось ниже 2 тысяч - до 1 956, что на 53 человека меньше, чем в воскресенье.

4 мая в Италии должны вступить в силу первые послабления общенационального карантина, касающиеся производственных предприятий и строительных площадок, работа на которых будет возобновлена. Власти заявили об открытии парков и садов, хотя за мэрами городов сохраняется право принять решение об ограничениях. Магазины и рестораны пока не откроются, возобновить их работу планируется 18 мая и 1 июня соответственно. Сохраняются и ограничения на передвижение людей - между областями оно по-прежнему запрещено, если не имеется весомой причины. Школы будут закрыты до конца учебного года.