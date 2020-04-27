Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 23 тыс.

Число умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового типа, во Франции с начала эпидемии достигло 23 293. Об этом сообщается в понедельник на странице агентства Sante publique France при Минздраве страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной информации, за сутки число умерших выросло на 437. Среди них 14,5 тыс. умерли в больницах, еще 8,8 тыс. смертей, связанных с заболеванием, подтвердили в социально-медицинских учреждениях.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во Франции увеличилось за последние 24 часа на 3 764 и составляет в настоящий момент 128 339. Вместе с тем количество госпитализированных за сутки сократилось на 162, и сейчас в больницах находятся 28 055 заразившихся, в реанимации и отделениях интенсивной терапии количество пациентов сократилось на 74, до 4 608 человек. С начала эпидемии 45 513 человек, обратившихся за помощью врачей, были выписаны из медицинских учреждений и официально признаны здоровыми.