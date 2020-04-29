Организаторы: Намеченный на ноябрь Парижский форум мира состоится

Запланированный на 11-13 ноября третий Парижский форум мира будет проведен в эти сроки. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам организаторов, которые передает ТАСС, главной темой встречи решено сделать анализ мер, которые должны быть принятые в мире из-за пандемии COVID-19.

Генеральный директор международной встречи, французский историк Жюстен Ваис отметил, что форум решено провести в "смешанной форме": часть выступлений пройдет в реальном мире, часть будет сделана через интернет.

"Это связано с тем, что далеко не очевидным является снятие к ноябрю карантина и различных ограничений, вызванных пандемией. "Однако совершенно очевидно то, что форум состоится", - подчеркнул при этом его директор.

Идею проведения форума высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в 2018 году в связи с празднованием 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Макрон подчеркнул тогда, что одной из главных задач встречи является обсуждение вопросов сохранения и развития системы многосторонности в мире.