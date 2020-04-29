В Шотландии решили продать идеальное убежище от коронавируса

Европа 29 апреля 2020 08:33 (UTC+04:00)
В Шотландии решили продать идеальное убежище от коронавируса

В Шотландии выставлен на продажу остров мечты, который стоит меньше, чем апартаменты в Нью-Йорке, и служит надежным убежищем в период распространения коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает New York Post.

Идиллический остров вблизи Шетлендского архипелага (Shetland Islands) выставлен на продажу за 300 тысяч долларов. Он расположен ближе к материковой Норвегии и Фарерским островам, чем к Шотландии. Согласно агентству недвижимости Vladi Private Islands, нетронутый участок суши площадью 26 гектаров приковывает внимание живописным видом на архипелаг и красотой дикой природы.

На острове разрешено строительство пирса и различных сельскохозяйственных объектов, а также постройка водяной мельницы. Допускается реконструкция двух заброшенных коттеджей и возведение нового дома. Договором предусмотрена установка солнечных панелей, а также системы канализации с возможностью сбора и очистки сточных вод или дождевой воды с крыши, что делает дом экологически безопасным и энергоэффективным. Кроме того, есть доступ на материк.

Шанс приобрести собственный остров с недвижимостью также предложили в Турции. Остров Кучук-Орак расположен в провинции Мугла и стоит 18 миллионов долларов.

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