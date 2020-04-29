В Германии несколько человек с ножами напали на прохожих
Несколько мужчин напали с ножами на прохожих в германском городе Ханау вечером во вторник. Об этом в среду сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После того, как вчера (во вторник) вечером четыре человека поступили в больницу в Ханау с ранениями, в том числе ножевыми, полиция задержала двоих подозреваемых по показаниям свидетеля", - указано в заявлении правоохранительных органов.
Отмечается, что одному задержанному 23 года, другому 29 лет. В настоящее время ведется расследование инцидента.
По данным портала Focus Online, всего в нападении участвовали от пяти до семи мужчин. Четверо пострадавших в возрасте от 17 до 26 лет были доставлены в отделение неотложной помощи.
Причины инцидента пока неизвестны.
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