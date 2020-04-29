Президент Сербии заявил о возможной отмене чрезвычайного положения на следующей неделе
Чрезвычайное положение в Сербии в связи с коронавирусом может быть отменено на следующей неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду президент страны Александар Вучич в интервью национальному телевидению РТС.
"Думаю, что чрезвычайное положение может быть отменено на следующей неделе. Я не исключил бы возможность отмены чрезвычайного положения в конце следующей недели", - сказал Вучич.
Чрезвычайное положение было введено в стране 15 марта.
В настоящий момент количество случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 8 724, число летальных исходов увеличилось до 173. Сербия закрыла границы, в стране действует комендантский час, отменены парламентские выборы.
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