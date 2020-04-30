Реальную численность зараженных коронавирусом в Испании оценили в миллион

Реальную численность зараженных коронавирусом в Испании оценили в 1,2 миллиона человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в исследование Фонда изучения прикладной экономики (Fedea).

Число инфицирований может быть в шесть раз больше заявленного. Жертв пневмонии COVID-19, вызванной вирусом, также может быть гораздо больше — 34 тысячи человек.

По официальным данным, в Испании зафиксировано более 232 тысяч инфицирований. 24,2 тысячи человек погибли, а 132,9 тысячи — вылечились.

Ранее стало известно, что самое большое соотношение заразившихся коронавирусом и погибших от пневмонии COVID-19 к общему числу населения в Испании — около 0,5 процента инфицирований и 0,05 процента смертей на 46,4 миллионов человек. На втором месте Италия: коронавирусом заражены 0,34 процента жителей, скончались 0,05 процента (там 59,2 миллиона человек).