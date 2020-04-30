Во Франции зафиксировали рекордное снижение ВВП

Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, привела к рекордному снижению ВВП Франции - на 5,8% в первом квартале этого года. Об этом сообщил в четверг Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Это первые оценочные данные по этому периоду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили эксперты института, этот спад - самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года. Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года - тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.

С конца декабря прошлого года коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. Во Франции, по данным Главного управления здравоохранения страны, зарегистрировано 128 442 случая заражения коронавирусом, число умерших после инфицирования достигло 24 087.