В Испании зафиксировали минимальное за шесть недель количество смертей из-за коронавируса

Минздрав Испании сообщил в четверг о минимуме летальных исходов из-за коронавируса за последние шесть недель - 268 человек с инфекцией умерли за минувшие сутки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом, по данным ведомства, общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 24 543. Антирекорд по смертности был зафиксирован в королевстве 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за 24 часа стали 950 пациентов. Количество инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, составило 213 435 и выросло за день на 1 309. Выздоровели с начала эпидемии 112 050 пациентов, этот показатель вырос за 24 часа на 3 103.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Сейчас в Испании закрыты кафе, бары, учебные учреждения, спортзалы, развлекательные заведения.

С 26 апреля было решено ввести послабления для детей до 14 лет, которым теперь можно выходить на прогулку раз в день. 28 апреля правительство Испании представило план поэтапного послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

План властей включает четыре этапа, первый из которых предусматривает открытие небольших заведений, например ресторанов, которым будет позволено готовить еду навынос. Ожидается, что при благоприятном сценарии второй этап может наступить уже 11 мая - будут открыты с ограничениями на одновременное посещение лиц небольшие торговые точки, террасы баров и кафе, отели, музеи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.