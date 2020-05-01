Глава МИД Швеции объяснила отказ властей вводить карантин по COVID-19

Глава МИД Швеции Анн Линде объяснила, почему власти страны отказались вводить жесткий карантин из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"У нас в Швеции другая традиция и культура. У нас очень маленькие министерства, большие полномочия, высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками", - рассказала дипломат в интервью изданию Politico.

Глава МИД отметила, что Швеция так же рассчитывает остановить распространение вируса, как и другие страны.

По словам Линде, в Швеции рекомендации властей по соблюдению карантина воспринимаются населением "как то, чего необходимо придерживаться", передают "Известия".

В частности, Линде привела пример, что после рекомендации властей поездки граждан на выходные на курортный остров Готланд сократились на 96%.

"Мы ожидаем снижения ВВП на 4-10%, у нас очень высокий (прогнозируемый) уровень безработицы – 10%", - рассказала о последствиях для экономики эпидемии COVID-19 глава МИД Швеции.

В Швеции заразились коронавирусом 21,5 тысяч человек, скончались 2,5 тысячи, выздоровели около 1 тысячи.

В мире с начала эпидемии заражены свыше 3,3 млн человек, умерло более 235 тысяч человек, выздоровело более 1 млн человек.