Во Франции 106-летняя женщина излечилась от коронавируса

Француженка Элен Лефевр, которой летом прошлого года исполнилось 106 лет, сумела выздороветь от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета Le Parisien.

То, что она была инфицирована коронавирусом, врачи дома престарелых, расположенного в департаменте Ивелин (к юго-западу от Парижа) констатировали 15 апреля на основе проведенного теста. У женщины была высокая температура и отмечалась сильная слабость.

Элен проживает в доме престарелых, в котором находится две сотни постояльцев, а численность обслуживающего персонала составляет 160 человек. Родственников женщина не имеет. Как сообщили газете хорошо знающие ее люди, Элен находится в здравом уме и отличается хорошей памятью.

Лефевр родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Ей было пять лет, когда в мире разразилась пандемия гриппа-испанки, от которой погибло в мире, по различным оценкам, от 20 до 50 млн человек. Во время Второй мировой войны она вместе с ее матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.