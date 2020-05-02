Правительство Франции предложило продлить чрезвычайное положение в стране до 24 июля

Обязательный карантин для прибывших из-за границы, расширенное наблюдение за предполагаемыми цепочками распространения вируса, контроль за ношением масок в транспорте и ряд других мер анонсировали в субботу французские министры после совещания по новому законопроекту о продлении чрезвычайного санитарного положения в стране до 24 июля. Трансляция пресс-конференции велась пресс-службой правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с мнением научного совета, представленный сегодня утром законопроект подразумевает продление режима чрезвычайного санитарного положения на два месяца, до 24 июля", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Он подчеркнул, что все меры, принятые ранее в особом порядке, должны сохраняться, также расширение срока действия данного режима расширит возможности властей по оперативному реагированию на меняющуюся обстановку. Принятию закона будут предшествовать дебаты в Сенате (верхняя палата парламента), которые состоятся 4 мая, а на следующий день мнение на его счет выскажут депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента).

В рамках данного законопроекта правительство имеет право на введение обязательного карантина для всех прибывших из-за границы, в том числе на Корсику и на заморские территории, а также соответствующие наказания для нарушителей. По словам министра, властям еще предстоит определить условия, в которых могут быть введены ограничения, в том числе продолжительность карантина, место пребывания и медицинского наблюдения, ограничение возможности выхода на улицу. Предлагать такие меры должны будут руководители региональных агентств здравоохранения.

Еще одно основное нововведение - масштабное и многоплановое отслеживание цепи распространения коронавируса. В первую очередь это результаты анализов, подтвержденные в лабораториях: в случае выявления коронавируса бригады врачей постараются оповестить всех, с кем контактировал носитель инфекции, и провести соответствующие тесты. В поисках также может быть задействована база национального соцстрахования. Региональные агентства здравоохранения на своем уровне будут определять очаги распространения инфекции и устанавливать связь между их появлением.

Выход приложения Stop Covid, предназначенного для автоматизированного обмена данными между пользователями и их информирования о потенциальном контакте с заразившимися, также пока откладывается. "Если такое приложение и появится у нас в стране, оно должно быть эффективным, должны пройти специализированные обсуждения в парламенте", - сказал Веран, добавив, что сбор данных медицинскими бригадами будет осуществляться независимо от данной программы.

Кроме того, глава Минздрава объявил о принятии в ходе совещания министров особого распоряжения правительства о поддержку "врачей частной практики и медицинских структур амбулаторного лечения". "Была согласована компенсация их услуг через систему государственного социального страхования, которая позволит <...> избежать прекращения их деятельности", - пояснил Веран, упомянув, в частности, кинезитерапевтов и стоматологов.

Объявленное ранее премьер-министром послабление в виде снятия ограничений на перемещение в пределах 100 км от места жительства также потребует подтверждения в виде отдельного декрета, заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер. Вместе с тем он отметил актуальность запрета на поездки в соседние департаменты. "Открытие границ внутри Шенгенской зоны пока еще обсуждается, - пояснил министр. - Дискуссия должна быть не только на европейском уровне, но и между государствами, чтобы соседняя страна не ставила другую перед фактом, принимая односторонние меры".

"Данный текст также расширяет список людей, наделенных правом констатировать нарушения режима чрезвычайной санитарной ситуации, - продолжил Кастанер. - Благодаря этому законопроекту, сотрудники служб безопасности, добровольные помощники жандармов (GAV), резервисты полиции и жандармерии , а также агенты безопасности на транспорте и сотрудники регулятора по вопросам конкуренции в коммерческих структурах смогут констатировать нарушение <...> и определять наказание", - заявил глава МВД.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил дистанцирования и ношению масок в общественном транспорте. Использование масок должно стать обязательным с 11 мая, если власти посчитают условия подходящими для ослабления ограничений и будет объявлено о постепенной отмене режима самоизоляции. "И хотя контроль будет осуществляться, мы по-прежнему рассчитываем на цивилизованность французов и дух ответственности", - добавил Кастанер.

Закон о режиме ЧП продолжительностью два месяца вступил в силу во Франции 24 марта. Согласно документу, в течение этого периода правительство имеет право посредством специальных декретов без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет введения запретов на перемещения, комендантского часа, закрытия определенных групп предприятий, контролировать цены на товары и услуги, реквизировать необходимые для борьбы с пандемией средства. Декреты могут касаться финансовой поддержки предприятий, а также переноса второго тура муниципальных выборов.

По данным Главного управления здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии составило 130 185, умерли более 24 тыс. человек.