Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 24,7 тыс.

Число умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, во Франции с начала эпидемии достигло 24 760. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу Министерство здравоохранения Франции.

Согласно распространенному коммюнике, за сутки число умерших выросло на 166 человек. Среди них почти 15,5 тыс. умерли в больницах, еще 9,2 тыс. смертей, связанных с заболеванием подтвердили в социально-медицинских учреждениях.