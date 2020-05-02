Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 24,7 тыс.
Число умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, во Франции с начала эпидемии достигло 24 760. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу Министерство здравоохранения Франции.
Согласно распространенному коммюнике, за сутки число умерших выросло на 166 человек. Среди них почти 15,5 тыс. умерли в больницах, еще 9,2 тыс. смертей, связанных с заболеванием подтвердили в социально-медицинских учреждениях.
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