Бельгия решила готовиться к повторному введению режима самоизоляции

Бельгия еще не приступила к запланированному на 4 мая началу реализации плана выхода из изоляции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

руппа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19.

"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", - заявила в субботу в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

По ее словам, "новый всплеск не придет внезапно, мы увидим его появление". "Возможно также, что он произойдет в конкретном месте, что потребует специфического подхода", - добавила Влиге. В любом случае, считает она, повторная изоляция не исключается.

Официальный представитель бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летем в свою очередь заявил изданиям группы Sudpresse, что в Бельгии может быть предусмотрен повторный режим изоляции.

"Если будет сильное возобновление (инфекции), то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны", - сказал эксперт. По мнению ван Летема, "если люди снова увидят рост числа смертей, а больницы опять наполнятся, они будут соблюдать новые меры".

Телеканал RTBF сообщил в тот же день, что бельгийские больницы получили правительственный циркуляр с указаниями по подготовке к потенциальной второй волне эпидемии коронавируса.

Согласно этому циркуляру, больницы должны зарезервировать, как минимум, одну койку из четырех в отделениях интенсивной терапии под зараженных COVID-19. Они должны организовать 25% дополнительных койко-мест, готовых быть задействованными в течение 48 часов. Кроме того, дано указание быть готовыми удвоить, а затем и утроить эти меры в течение недели.