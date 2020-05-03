Бельгия решила готовиться к повторному введению режима самоизоляции

Европа 3 мая 2020 03:42 (UTC+04:00)
Бельгия решила готовиться к повторному введению режима самоизоляции

Бельгия еще не приступила к запланированному на 4 мая началу реализации плана выхода из изоляции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

руппа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19.

"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", - заявила в субботу в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

По ее словам, "новый всплеск не придет внезапно, мы увидим его появление". "Возможно также, что он произойдет в конкретном месте, что потребует специфического подхода", - добавила Влиге. В любом случае, считает она, повторная изоляция не исключается.

Официальный представитель бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летем в свою очередь заявил изданиям группы Sudpresse, что в Бельгии может быть предусмотрен повторный режим изоляции.

"Если будет сильное возобновление (инфекции), то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны", - сказал эксперт. По мнению ван Летема, "если люди снова увидят рост числа смертей, а больницы опять наполнятся, они будут соблюдать новые меры".

Телеканал RTBF сообщил в тот же день, что бельгийские больницы получили правительственный циркуляр с указаниями по подготовке к потенциальной второй волне эпидемии коронавируса.

Согласно этому циркуляру, больницы должны зарезервировать, как минимум, одну койку из четырех в отделениях интенсивной терапии под зараженных COVID-19. Они должны организовать 25% дополнительных койко-мест, готовых быть задействованными в течение 48 часов. Кроме того, дано указание быть готовыми удвоить, а затем и утроить эти меры в течение недели.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нигяр Гасанзаде: Наша борьба c коронавирусом продолжается, наша сила - в творчестве (ВИДЕО)
Нигяр Гасанзаде: Наша борьба c коронавирусом продолжается, наша сила - в творчестве (ВИДЕО)
Маленький принц из Азербайджана покоряет Южную Корею
Маленький принц из Азербайджана покоряет Южную Корею
Культура, которая нас объединяет – концерт Фархада Бадалбейли
Культура, которая нас объединяет – концерт Фархада Бадалбейли
Loading Bars
Лента новостей
Часть разведслужб США полагает, что источником коронавируса была лаборатория в Ухане США 03:58
Бельгия решила готовиться к повторному введению режима самоизоляции Европа 03:42
В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС Другие страны 03:25
Западные спецслужбы считают, что Китай скрывал данные о коронавирусе Другие страны 03:07
Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии Спорт 02:45
Итальянцев предупредили, что ослабление мер не включает встречи с друзьями Европа 02:29
Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым США 02:15
Конгресс США отказался от предложенных администрацией быстрых тестов на коронавирус США 01:57
Суд заблокировал решение МИД Бразилии о выдворении венесуэльских дипломатов Другие страны 01:40
США и талибы обменялись нападками в соцсети США 01:23
Лэмпард считает, что нельзя тестировать футболистов на коронавирус в ущерб медработникам Европа 01:04
Пилотажные группы ВС США пролетели над Вашингтоном в знак поддержки медиков США 00:39
Аэропорт в штате Аляска снова принимает рейсы после проверки самолета США 00:22
Число новых случаев заражения коронавирусом снижается в Израиле Израиль 00:19
Джоан Роулинг пожертвовала $1,25 млн на благотворительность в День Гарри Поттера Европа 00:01
Еще 34 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки Россия 2 мая 23:36
Карлсен и Накамура сыграют в финале шахматного онлайн-супертурнира Спорт 2 мая 23:07
Определены правила продажи книг, газет и канцелярских товаров Общество 2 мая 22:55
Обращение к Президенту семей, у которых отобраны земли в Билясуваре, взято под контроль Политика 2 мая 22:46
Во время пандемии в магазинах запрещается пользоваться примерочными Общество 2 мая 22:27
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 24,7 тыс. Европа 2 мая 22:18
В Баку увеличено число экспресс-автобусов Общество 2 мая 21:54
В Азербайджане возобновляется деятельность судов Общество 2 мая 21:44
"Сассуоло" первым из клубов Серии А объявил о возобновлении тренировок Спорт 2 мая 21:43
В штате Нью-Йорк увеличилось число умерших с коронавирусом за сутки США 2 мая 21:30
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 78 человека Турция 2 мая 21:12
В Британии от COVID-19 скончались более 24 тысяч человек Европа 2 мая 20:55
Вышла в свет 100-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» Политика 2 мая 20:33
В Италии суточное число смертей из-за коронавируса опять выросло Европа 2 мая 20:29
В Баку продезинфицированы более 300 улиц и проспектов Общество 2 мая 20:27
В Азербайджане продлили срок ограничений на движение пассажирских поездов Общество 2 мая 20:23
12.7% от общего числа инфицированных коронавирусом в Грузии составляет медперсонал Грузия 2 мая 20:11
Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд Бизнес 2 мая 19:51
Правительство Франции предложило продлить чрезвычайное положение в стране до 24 июля Европа 2 мая 19:30
ФИФА рассматривает возможность перехода на систему "весна - осень" Спорт 2 мая 19:07
В Японии зафиксировали самую высокую смертность от коронавируса за сутки Другие страны 2 мая 18:48
В Шахдагском национальном парке родился еще один зубренок Общество 2 мая 18:32
Азербайджанцы исполнили Оду – воззвание во Вселенную (ВИДЕО) Звёздный мир 2 мая 18:17
Румынское издание: Азербайджан с честью и достоинством преодолевает испытание коронавирусом Политика 2 мая 17:54
Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу Политика 2 мая 17:52
В Азербайджане определены правила для предприятий, занимающихся торговлей продуктами питания в период пандемии Общество 2 мая 17:44
В Азербайджане определены правила работы такси в период пандемии Общество 2 мая 17:42
В Азербайджане установлены правила деятельности объектов общепита в период пандемии Общество 2 мая 17:42
В период пандемии в Азербайджане пассажиры в метро должны будут носить медицинские маски Общество 2 мая 17:41
В Азербайджане оглашены правила предоставления частных образовательных и репетиторских услуг Общество 2 мая 17:18
В Азербайджане определились правила работы парикмахерских и салонов красоты Общество 2 мая 17:12
Сахиль Керимли: Созыв саммита Движения неприсоединения - показатель чуткого подхода Азербайджана к борьбе с пандемией Политика 2 мая 17:04
МИД Азербайджана направил Казахстану ноту Политика 2 мая 16:33
Минтруда Азербайджана: В назначении единовременной выплаты отказано свыше 40 тысячам человек Общество 2 мая 16:30
Филиал китайской CNPC в Туркменистане объявляет предквалификационный процесс по тендеру Бизнес 2 мая 15:48
Письма граждан: Мы гордимся, что у нас такой Президент, как Вы, который заботится о народе, ставит его здоровье превыше всего Политика 2 мая 15:45
Динамика роста выплат по налогу на прибыль азербайджанских страховщиков Экономика 2 мая 15:41
Квартальная прибыль азербайджанского банка увеличилась более чем на четверть Финансы 2 мая 15:36
Состоялось заседание Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Политика 2 мая 15:28
ЦБА временно изменил правила рассчета адекватности капитала банков и кредитных организаций Финансы 2 мая 15:27
Руководство Армении использует свой народ, как биоматериал для смертельно опасных опытов - российский эксперт Политика 2 мая 15:22
В Азербайджане выявлено 40 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 46 человек – Оперативный штаб Общество 2 мая 15:22
Казахстан вводит ограничения на импорт некоторых нефтепродуктов из России Энергетика 2 мая 15:06
В Туркменистане изменятся суммы выплат по транзитным грузоперевозкам Бизнес 2 мая 15:01
ЕБРР выделил кредит для поддержки здравоохранения Грузии Финансы 2 мая 14:54
Генеральный директор Microsoft о цифровой трансформации ИКТ 2 мая 14:50
В Азербайджане создан благоприятный климат для привлечения иностранных инвестиций Экономика 2 мая 14:47
В Японии через неделю могут одобрить препарат против Эболы для заразившихся коронавирусом Другие страны 2 мая 14:46
В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении еще нескольких представителей глав ИВ Политика 2 мая 14:45
В Туркменистане выпустят новую марку цемента Бизнес 2 мая 14:31
Правительство Узбекистана оказывает значительную поддержку сельскому хозяйству страны Бизнес 2 мая 14:30
Ведущий азербайджанский банк сократил обязательства Финансы 2 мая 14:25
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 2 мая 14:24
В Иране от коронавируса скончались еще 65 человек Общество 2 мая 14:21
Двуличие армянских властей стало уже вековой традицией - российский эксперт Политика 2 мая 14:19
Азербайджанская НБКО планирует в 2020 году увеличить объем кредитного портфеля Экономика 2 мая 14:18
Нигяр Гасанзаде: Наша борьба c коронавирусом продолжается, наша сила - в творчестве (ВИДЕО) Культура 2 мая 14:13
Состоялось заседание Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана Политика 2 мая 14:09
Обнародован объем продаж SOCAR Turkey Энергетика 2 мая 14:07
Что предусматривает программа поддержки бизнеса Грузии? Бизнес 2 мая 14:01
Швейцария планирует открывать границы на двусторонней основе Европа 2 мая 13:54
Уровень долларизации депозитов вырос в Грузии Финансы 2 мая 13:53
Масса денежных резервов увеличилась в Грузии Финансы 2 мая 13:49
Многие не понимают насколько опасно все, что происходит в мире - народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы Социум 2 мая 13:48
Борьба за вздох - спецрепортаж İTV из больницы, где лечат инфицированных коронавирусом (ВИДЕО) Общество 2 мая 13:43
В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек Европа 2 мая 13:38
Японская компания TEPCO планирует инвестировать в энергетику Грузии Энергетика 2 мая 13:37
Азербайджанская компания разработала новые виды органической продукции Бизнес 2 мая 13:37
В марте концентрация валютного рынка Грузии снизилась Финансы 2 мая 13:29
В Туркменистане обнародован необходимый объем производства сахарной свеклы Бизнес 2 мая 13:26
Служба госбезопасности: Было задержано лицо, пытавшееся ввезти в Азербайджан из Ирана крупную партию наркотиков Происшествия 2 мая 13:19
Нельзя допустить, чтобы все труды по борьбе с коронавирусом пропали даром – народный артист Васиф Бабаев Социум 2 мая 13:07
Узбекистан вводит изменения в условия ипотечного кредитования Финансы 2 мая 13:04
Динамика роста чистой прибыли азербайджанских страховщиков Экономика 2 мая 13:04
Эльман Мамедов: Никому не дозволено нарушать законы, полагаясь на свои должность и полномочия Политика 2 мая 13:03
Крупнейшая промышленная корпорация Азербайджана о планах в текущем году Бизнес 2 мая 12:58
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 623 Россия 2 мая 12:56
Узбекистан запустил продажи бензина и дизельного топлива через биржу Энергетика 2 мая 12:55
По инициативе ИКТ-компании Азербайджана был проведен бесплатный вебинар о технологиях (ФОТО) ИКТ 2 мая 12:52
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла Общество 2 мая 12:47
Сроки завершения проекта по увеличению мощностей на Карачаганаке могут быть перенесены Энергетика 2 мая 12:43
Сужение процентного коридора в Азербайджане позволит регулировать ликвидность на рынке страны Финансы 2 мая 12:39
Цены на бензин в Узбекистане продолжают снижаться Энергетика 2 мая 12:30
Министр обороны Азербайджана призвал решительно пресекать провокации противника на всех направлениях фронта Политика 2 мая 12:30
США значительно увеличили импорт автомобилей из Турции Турция 2 мая 12:29
Все новости